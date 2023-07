GALATINA - Si concluderà giovedì 27 luglio alle ore 21, con la proiezione del cortometraggio ‘Il giorno di Sofia’ per la regia di Salvatore Della Villa, il lungo percorso del progetto "Pensiero e arte della legalità", uno dei progetti finanziati all’interno della misura regionale ‘Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie’. Riconoscere e svincolarsi dalle catene subdole del pensiero mafioso, per scoprire la pienezza del vivere liberi, attraverso gli esempi di donne e uomini che hanno sacrificato la propria vita e grazie alle storie di chi continua a combattere contro omertà e illegalità. Questa la grande tematica, declinata attraverso un laboratorio teatrale e cinematografico, che ha coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico ‘Antonio Vallone’ e dell'I.I.S.S. ‘Falcone Borsellino’ di Galatina.L’evento finale si svolgerà nel giardino dell’Ex Convento delle Clarisse, la cui proiezione sarà anticipata dalla comunicazione dei risultati raggiunti durante il percorso laboratoriale. Due sono stati i percorsi formativi che gli studenti hanno seguito in parallelo: il primo attraverso lezioni frontali guidate da Annibale Gagliani e Fabiana Pacella con esperti quali giornalisti, testimoni diretti di vittime della mafia (da Pinuccio Fazio a Matilde Montinaro), esponenti della magistratura e delle forze dell’ordine (Questore e vice Questore della Polizia di Stato di Lecce, comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con dimostrazione dell’unità cinofila), che hanno fornito loro un completo quadro storico, geografico e filosofico della Sacra Corona Unita; il secondo, prettamente artistico, ha gettato le basi per la lavorazione del cortometraggio, con lezioni di recitazione, drammaturgia e cinematografia, con un corpo docenti costituito da Luca Bandirali, Salvatore Della Villa, Maria Margherita Manco, Giuseppe Manfridi, Manuel Marini, Edoardo Winspeare. Il cortometraggio è stato ideato, scritto, girato e interpretato dagli studenti, in collaborazione con maestranze e professionisti che hanno guidato i ragazzi verso il risultato finale.Interverranno nel corso dell’evento, la Dott.ssa Annatonia Margiotta, Responsabile degli interventi per la diffusione della legalità per la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia Sociale, la Prof.ssa Angela Venneri, Dirigente Liceo Scientifico e Linguistico ‘Antonio Vallone’ di Galatina, il Prof. Andrea Valerini, Dirigente I.I.S.S. ‘Laporta-Falcone Borsellino’ di Galatina; i due tutor di progetto, che hanno accompagnato gli studenti per oltre un anno, la Prof.ssa Daniela Sodo, referente per Liceo Scientifico e Linguistico ‘Antonio Vallone’e il Prof. Stefano Marra, referente per I.I.S.S. ‘Laporta-Falcone Borsellino’. Ancora, tra gli interventi, quello del regista e sceneggiatore, Edoardo Winspeare, uno dei docenti del laboratorio. Porteranno i saluti istituzionali del Comune di Galatina, partner di progetto, il Dott. Fabio Vergine, Sindaco di Galatina e il Dott. Davide Miceli Consigliere del Comune di Galatina con delega alla Cultura. La comunicazione della sintesi progettuale e la moderazione degli interventi, sarà curata dalla Dott.ssa Maria Margherita Manco Presidente Ass. Tracce Creative e coordinatrice del progetto. Saranno presenti tutti gli studenti, i docenti dei laboratori e il cast tecnico del cortometraggio.Sofia è una giovane studentessa che porta con sé un dolore. Dopo due anni passati a cercare di consolare la perdita del fratello, tra un compito di italiano discretamente andato e la presenza distante dei genitori, Sofia decide di non lasciare impuniti i colpevoli di quel delitto.A seguire, alle ore 22, in scena il concerto ‘La voce e il canto del Sud’ con Marco Della Gatta, Maria Margherita Manco e Serena Serra. Tre artisti che con voci e pianoforte offrono una visione della libertà, della poesia e del sentimento del Sud, percorrendone i tratti più caratteristici della cultura e della più viva passionalità. La piena interazione tra musica, suono della voce, canto ed espressività teatrale riesce a proiettare l'ascoltatore in una forma anche insolita di concerto, grazie ad arrangiamenti nei quali emerge la capacità interpretativa, la personalità e le possibilità comunicative del trio. Ricerca sonora e poetica, dunque, per una fruizione al tempo stesso profonda e leggera. Come è il Sud.Ingresso GratuitoPer info e prenotazioni: Tracce Creative 3384960251 - 3297155894 anche con WhatsAppPENSIERO E ARTE DELLA LEGALITÀ è un progetto finanziato dall' Avviso Pubblico ‘Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie.Progetto a cura dell’associazione Tracce Creative in collaborazione il Comune di Galatina, il Liceo Scientifico e Linguistico ‘Antonio Vallone’ e dell'I.I.S.S. ‘Falcone Borsellino’ entrambi di Galatina, Ass. A Levante di Galatone.