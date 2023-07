PESCHICI - L’estate sul Gargano riserva tanti appuntamenti imperdibili. Uno di questi è “TUTTILIBRI - Libri x Tutti”, la manifestazione che prevede presentazioni di libri e incontri con grandi autori e personalità della cultura. La 3^ edizione – organizzata dal Comune di Peschici – prenderà il via a Peschici il 30 e 31 luglio 2023.Eleonora Mazzoni e Diego de Silva – intervistati dal saggista, giornalista e critico letterario di “Robinson” Filippo La Porta –sono gli ospiti chiamati dal direttore artistico Michele Afferrante e attesi nel borgo marinaro. «Abbiamo voluto confermare un evento partito molto bene nelle due edizioni precedenti, perché crediamo nell’importanza degli incontri culturali, occasioni per una crescita civile e sociale», sottolinea Michele Afferrante. Insieme a lui, a credere fortemente nella continuità di “TUTTILIBRI - Libri x Tutti” è il nuovo sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, che afferma: «Siamo onorati di ospitare nel nostro borgo, per il terzo anno consecutivo, questa rassegna che arricchisce la proposta dell’estate garganica. Peschici – perla del Gargano nord – diventa ancora più ricca di valore grazie a eventi come questi, che offrono momenti di riflessione e confronto a turisti e abitanti». A dare il via alla manifestazione sarà la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni che domenica 30 luglio, alle ore 22.00 in piazza Pertini, presenterà il suo romanzo “Il cuore è un guazzabuglio, Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni” (Einaudi). Un libro meraviglioso di guerra e di pace: così definisce “I promessi sposi” l’autrice che sarà presente a Peschici. Partendo dal presupposto che nel suo romanzo Manzoni abbia riversato tutto sé stesso, Mazzoni trova parallelismi tra le vicende biografiche dell’autore e le situazioni e i personaggi del libro che tutti gli italiani hanno studiato a scuola, dimostrando la sua lunga frequentazione dell’intera opera di Manzoni (compreso il ricco epistolario) e la grande passione per il grande scrittore scomparso 150 anni fa. All’insegna dell’ironia la serata seguente, lunedì 31 luglio, con lo scrittore e sceneggiatore Diego De Silva che ha dato vita letteraria – e televisiva (serie tv da record di ascolti interpretata da Massimiliano Gallo su Rai1 e RaiPlay) – all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico. Un appuntamento molto atteso quello con l’ex avvocato, oggi raffinato e brillante scrittore-sceneggiatore, che presenterà l’ultimo romanzo “Sono felice, dove ho sbagliato?” (Einaudi), sesto capitolo della serie dell'avvocato Malinconico che questa volta riceve una strana richiesta dalla sua compagna Veronica: aiutare la sua amica Maria Egizia a fare una class action per infelicità amorosa. Una causa che risulta bizzarra e surreale anche allo stesso avvocato-psicologo, non tanto per ragioni giuridiche quanto per motivazioni filosofiche, perché – a suo dire – il dolore non è risarcibile. I due appuntamenti si terranno a Peschici in Piazza Pertini e avranno inizio alle ore 22.00. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.