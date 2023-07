CERIGNOLA - Cerignola ha ospitato una nuova tappa del tour pugliese di Miss Italia 2023.Giovedì 27 luglio le aspiranti miss si sono ritrovate nella cittadina foggiana già dal pomeriggio per una passeggiata culturale nel borgo antico che è stata l'occasione per uno speciale shooting fotografico a cura di Giuseppe Belviso e Antonio Monopoli che è stato anche il fotografo ufficiale della serata.Nel backstage il loro hair style è stato curato dai saloni Afrodite di Cerignola, Pamela Brindicci Parrucchieri di Foggia, Ramputi Parrucchieri di Orta Nova, Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola e Infinity Hair Salon di Lavello per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre il make-up dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.In serata, nella fantastica cornice di piazza Matteotti, la selezione al termine della quale sono state nominate sei finaliste regionali. Eletta Miss Cerignola Isabel Discipio, 19enne di Noicattaro, ballerina professionista; Miss Rocchetta Bellezza Adriana Saracino, 19enne di Cerignola, neodiplomata in sistemi informativi aziendali; Miss Framesi Federica Papa, 22enne di Casamassima, addetta alle vendite per una multinazionale dell'abbigliamento; quarta classificata Endy Scaringella, 22enne di Canosa di Puglia, studentessa di Scienze della formazione primaria; quinta Arianna Raffaeli, 17enne di Cerignola, studentessa del liceo linguistico; sesta Ilaria Diceglia, 27enne di Cerignola, operaia presso una azienda agroalimentare.Il verdetto è stato espresso da una giuria presieduta dal consigliere comunale di Cerignola Rocco Dalessandro e composta dal giornalista Salvatore Petrarolo, dalla stilista Ripalta Daniello, dall'assessore alle pari opportunità Mimmo Dagnelli, dall'assessore all'ambiente e ai lavori pubblici Michele Lasalvia, dall'avvocato Mario Liscio, dal consigliere comunale Michele Romano e da Anna Pia Masciaveo, Miss Puglia 2022.L'evento è stato organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi con il patrocinio della Città di Cerignola. La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud e ha visto come ospiti la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Corgom retreading & recycling, Fenimprese, Zingrillo.com, Zama’, Domenico Buono Man Style Barletta. Esclusivista Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi srl