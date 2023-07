SANTERAMO IN COLLE - La presentazione di "GENER-AZIONE Z", progetto di orientamento e formazione per il lavoro finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'iniziativa "Punti Cardinali", si terrà martedì 1 agosto 2023 alle ore 17:00 presso il Palazzo di Città di Santeramo in Colle. Con la presente si invitano le S.V. a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto "GENER-AZIONE Z" che si terrà il prossimo martedì 1 agosto alle ore 17:00 presso il Palazzo di Città di Santeramo in Colle in via piazza Giuseppe Simone n. 8.Il progetto "GENER-AZIONE Z", finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’iniziativa "Punti Cardinali: Punti di orientamento per la formazione e per il lavoro”, è pensato per contribuire alla costruzione di un modello innovativo di orientamento al lavoro per i più giovani, volto a facilitare l’accesso ai servizi, incoraggiare e sostenere la collaborazione per il consolidamento e la costruzione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e sperimentare nuovi modelli e strumenti operativi.In particolare, il progetto “GENER-AZIONE Z" intende offrire, ai cittadini cui sarà rivolto, le seguenti attività di intervento: ORIENTATION DESK: Uno sportello di orientamento al cittadino, utile a rispondere con efficacia alla trasformazione attuale del mercato del lavoro. Uno sportello di accoglienza e orientamento presso cui rivolgersi per chiedere informazioni, chiarimenti e supporto nell’affrontare processi di scelta in maniera efficace e in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali;ORIENTATION LABS: Laboratori di orientamento didattici, esperienziali o narrativi, anche realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali (attività aggregative in presenza);JOB DAYS: Eventi volti a informare la comunità locale sulle novità del mercato del lavoro (settori occupazionali emergenti, servizi pubblici e privati per l’impiego regionale, fabbisogno di lavoro delle imprese).Durante la conferenza stampa saranno illustrate nel dettagli tutte le fasi del progetto e le modalità di acccesso da parte della cittadinanza. In ogni caso, per ulteriori informazioni è possibile, sin da subito, inviare una email all'indirizzo generazionezp.c.santeramo@gmail.com o recarsi fisicamente allo sportello "Punti Cardinali - GENER-AZIONE Z" presso la sede di progetto in piazza Papa Giovanni Paolo II (Sede dell'ufficio Servizi Sociali del Comune di Santeramo in Colle) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30