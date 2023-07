ALBEROBELLO – Con delibera di Giunta n° 112 del 12 luglio 2023, si è definito di istituire presso il Comune di Alberobello il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e inoltre di formalizzare, oltre che approvare, direttive e indirizzi per l’istituzione del Comitato stesso.Entro 30 giorni dalla suddetta delibera, si provvederà a: Nominare il ‘Comitato’, che dovrà essere così composto da componenti titolari e da componenti supplenti: - da designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello dell’Ente; - da un pari numero di rappresentanti del personale del Comune di Alberobello - appartenenti o meno all’area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni - in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi (i componenti saranno nominati tenendo conto del percorso professionale, dell’esperienza e delle attitudini relazionali maturati nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni); - da un rappresentante nominato dalla Giunta comunale, con funzioni di Presidente individuato nella persona del Responsabile del Servizio Personale.Definire i ‘compiti’ per cui il Comitato sarà attivo. Sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni: - formulare piani di Azioni Positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi; - promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali; - valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli; - promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Ente; - pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi; - assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali. L’Ente mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto e adeguato svolgimento dell’attività del Comitato stesso. L’attività del Comitato è svolta nell’ambito del normale orario di lavoro.Determinare la durata del mandato del CUG. Il Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.Disciplinare il funzionamento. Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida fissate con Direttive n. 4/2011 e n. 2/20219 di cui all’art. 57, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 4 novembre 2010, n. 183: a tal fine, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento.Regolare il ‘rapporto’ tra Comitato e contrattazione decentrata. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno costituire oggetto di esame nella contrattazione decentrata tra Ente e Organizzazioni Sindacali.Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti concernenti la costituzione del Comitato, previa verifica della disponibilità all’interno dell’Ente dei dipendenti interessati a far parte dello stesso in rappresentanza dell’Amministrazione.