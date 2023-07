MOLFETTA - Venerdì 21 luglio sulla Banchina San Domenico a Molfetta farà tappa il rapper campano Rocco Hunt con il suo” Summer Tour 2023”, una serie di concerti in giro per l’Italia partiti dopo il doppio sold out a Napoli con lo show “L'ammore overo”, durante i quali celebra i dieci anni di un percorso artistico che lo hanno reso uno dei cantanti più apprezzati della nostra nazione.“Re Mida” delle hit estive, con oltre 25 dischi di platino collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, collaborazioni internazionali, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali, Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, classe 1994, ha ottenuto un notevole successo grazie al Festival di Sanremo, quando nel 2014 ha vinto la sezione “nuove proposte” con “Nu juorno buono”. L’album pubblicato a seguito della kermesse, nella quale ha sdoganato il rap, per giunta in dialetto napoletano, è stato premiato “disco d’oro” in poche settimane. Dopo “'A verità” ha pubblicato altre tre raccolte “SignorHunt” nel 2015, “Libertà” nel 2019 e “Rivoluzione” nel 2021, collaborando con vari artisti tra i quali Gigi D'Alessio, Achille Lauro, Neffa, J-Ax, i Boomdabash, Elettra Lamborghini e Ana Mena.Durante il concerto, realizzato grazie all’impegno dell’agenzia PDL Comunicazione & eventi di Pasquale De Leo e inserito nel calendario dell’Oversound Music Festival, il cantante proporrà una sintesi dell’ultimo decennio, durante il quale si è affermato come cantante maturo, in grado di abbracciare anche le sonorità pop e di piacere al grande pubblico. Accompagnato dalla sua band formata dal tastierista Alessio Busanca, dal batterista Gianluca Brugnano e dal dj Valerio Nazo, Rocco Hunt canterà le canzoni più apprezzate del suo repertorio, sia quelle meno note, che i cavalli di battaglia come “Wake up”, presentato all’Ariston nel 2016 e la nuova hit multiplatino “Non litighiamo più”, scritto con la collaborazione di Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Non mancheranno, ovviamente, le hit estive “A un passo dalla luna”, “Un bacio all'improvviso”, “Ti volevo dedicare” e “Caramello”.Oltre al concerto di Rocco Hunt, la Pdl Comunicazione & eventi proporrà altre esibizioni nel corso dell’estate. al Fossato del Castello di Barletta sono in programma lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” di Massimo Ranieri il 29 luglio, il concerto di Fabri Fibra il 3 agosto, lo spettacolo “Ma… diamoci del tu” di Enrico Brignano il 22 agosto e una tappa del tour “Opera futura” di Levante il 23 agosto. Sulla Banchina San Domenico di Molfetta, invece, sarà proposto il concerto di Nek e Francesco Regna il 4 agosto.Banchina San Domenico – Banchina San Domenico – Molfetta (Ba): 080 321 6062: 21:30