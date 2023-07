L'Italia sta affrontando un'ondata di caldo intenso. Il Paese sta vivendo la terza e più intensa ondata di calore dell'estate 2023. Si prevedono temperature record, con un picco di 48 gradi previsto per martedì in Sardegna. A Roma, il termometro raggiungerà i 43 gradi, tanto che il Times ha definito la capitale come "la città infernale". Altri esempi includono 44 gradi previsti per Foggia, Agrigento e Oristano, e 45 gradi a Siracusa.Già da giorni, l'Italia sta affrontando l'intenso caldo, ma oggi e domani il Paese, dal Nord al Sud, sarà colpito da questa nuova ondata di caldo. In molte zone sono previsti ulteriori aumenti delle temperature, con la possibilità di superare i record degli anni precedenti, con punte di 48 gradi nelle zone interne della Sardegna.Gli esperti attribuiscono la nuova ondata di calore eccezionale all'anticiclone africano, che si sta estendendo su tutto il bacino del Mediterraneo. Attualmente, 16 città sono segnalate con il massimo livello di allerta, il bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.Gli esperti avvertono che il caldo intenso e diffuso continuerà per gran parte della prossima settimana, con temperature superiori alla media anche durante le ore notturne. Per domani, lunedì 17 luglio, sono previsti 41 gradi all'ombra a Roma, che saliranno a 43 gradi martedì, superando il record di 40,7 gradi dell'estate 2022. Sono attesi anche valori eccezionali per questo periodo in altre parti del Paese, con 44 gradi a Foggia, Agrigento e Oristano, 45 gradi a Siracusa e temperature di 39-40 gradi a Firenze. I comuni hanno invitato i cittadini a prestare massima attenzione.