FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda amichevole precampionato il Lecce vince 11-1 sul Rovereto a Folgaria in provincia di Trento. Nel primo tempo al 4’ i salentini passano in vantaggio con Di Francesco con una conclusione di sinistro. Al 5’ raddoppia Blin con un siluro da fuori area. All’11’ Rodriguez su rigore realizza la terza rete. Al 15’ Rodriguez segna il quarto gol di destro. Al 17’ Di Francesco con un tocco al volo consente al Lecce di andare a segno per la quinta volta. Al 43’ Almqvist di sinistro permette la sesta realizzazione.

Nel secondo tempo al 12’ Dal Fiume del Rovereto devia nella sua porta. Al 14’ Romagnoli di testa sorprende la difesa della squadra avversaria. Al 20’ c’è gloria per Burnete, bolide da trenta metri. Al 32’ una soddisfazione per Mc Jannet, pallonetto. Al 36’ il Rovereto in gol con Deimichei. Al 44’ Banda con una girata da pochi metri segna l’undicesima rete della squadra di Roberto D’Aversa.