FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Bastad in Svezia Lorenzo Musetti eliminato 6- 3 7-5 dal norvegese Casper Rune. Il norvegese si qualifica per la finale. Rune è molto efficace col dritto.

Musetti si oppone bene con i top spin e le demi volèe ma non basta per imporsi. Musetti è il numero 16 al mondo nella Classifica ATP. Ruud è quarto. Il norvegese non ha mai perso un set finora a Bastad. Nella seconda semifinale il russo Andrey Rublev prevale 7-6 6-7 6-3 con l’argentino Francisco Cerundolo e vola in finale. Rublev è numero 7 al mondo. Cerundolo è ventesimo.