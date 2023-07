Amy Winehouse e il capolavoro di 'Back To Black', il 1 agosto su Rai 5

MILANO - La genesi di “Back To Black”, il secondo album di Amy Winehouse: la racconta “Classic Albums”, in onda martedì 1° agosto alle 23.30 su Rai 5. Pubblicato nel 2006 e prodotto da Mark Ronson, “Back To Black” segna la consacrazione di Amy Winehouse. Trainato da un numero impressionante di singoli, l’album conquista le classifiche mondiali mentre Amy Winehouse inizia il suo vorticoso declino.