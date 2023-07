BARI - Dopo il ritiro pre campionato a Roccaraso e i due giorni di riposo concessi al gruppo dallo staff tecnico, i biancorossi torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, alle ore 18:00 sul terreno dell'Antistadio in vista del primo impegno stagionale che vedrà i ragazzi di mister Mignani sfidare il Parma nei 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma sabato 12 agosto, alle ore 18:00, sul terreno del San Nicola. Lo rende noto la SS Calcio Bari in un comunicato.