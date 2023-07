Sul posto il 118 che ha soccorso madre e figlio. Per fortuna stanno bene e non sono stati trasportati al pronto soccorso. Un altro caso che poteva finire in tragedia, come la morte di un bambino di 6 anni trovato a terra mentre era impegnato in un campo estivo.

MARGHERITA DI SAVOIA - Torna la paura in una spiaggia di Margherita di Savoia, al Lido Cocorito, dove un bambino di 8 anni ha rischiato di annegare. Il bagnino, Domenico Camporeale, si è accorto che il piccolo era in difficoltà e non riusciva a toccare il fondale. È intervenuto portandola a riva. La madre, vedendo la scena, ha avuto un malore.