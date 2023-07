Angelina Mango ha conquistato il primo disco di platino della sua carriera con la hit dell’estate “Ci pensiamo domani”, brano estratto da “Voglia di vivere”, il nuovo album della cantautrice, distribuito da BMG.

Scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, questo brano è come una boccata d’aria fresca - in un attimo il ritmo e i suoni riportano alla mente l’estate, un momento dell’anno che è sinonimo di leggerezza, in cui i pensieri si annullano e lasciano spazio alla bellezza del “dolce far niente”.

È un pezzo che nasce per riportare serenità nei momenti bui, perché un “domani”, nonostante tutto, arriva e rappresenta sempre una nuova opportunità.

Angelina Mango si prepara a esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, prodotto e organizzato da Live Nation, per portare tutta la musica del suo album “Voglia di vivere” in giro per l’Italia, con otto imperdibili appuntamenti live a ottobre.

Una serie di concerti unici in cui Angelina Mango porterà tutto il suo colore e la sua energia e che rappresentano la conferma del percorso straordinario di questa giovane promessa della scena musicale italiana, che entra così a far parte del vasto roster di artisti di Live Nation. Angelina Mango è attesa il 12 ottobre a Napoli (Duel Club), il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre), il 19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali) e il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).