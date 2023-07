La Sintesi, band seminale della scena rock alternativa italiana degli anni ‘90, esordisce con l’album “L’eroe romantico” (1999, Sony Music - Mescal), con la produzione artistica di Morgan.

A seguito di un Tour di quasi 100 tappe in tutti i più importanti club italiani - con diversi concerti come band supporter dei Bluvertigo - La Sintesi diventa una delle band protagoniste della cosiddetta generazione MTV, partecipando a diverse iniziative della neo-nata televisione musicale, tra le quali “MTV brand:new Tour” - insieme a Verdena, Scisma, Moltheni, etc. Nel 2002 La Sintesi partecipa alla 52ma edizione del Festival di Sanremo con “Ho mangiato la mia ragazza”, brano che anticipa il secondo album “Un curioso caso” (Sony Music - Mescal), registrato e prodotto da Pino Pischetola, ingegnere del suono celebre per i suoi lavori con Depeche Mode, Robert Palmer e Franco Battiato. Segue un nuovo Tour nei club italiani, alcuni concerti in Svizzera e la partecipazione al “MTV Supersonic” insieme agli Starsailor, band inglese (in quel momento) tra le più affermate a livello mondiale. Il 2 dicembre 2002 l’ultimo concerto che chiude il “Curioso Tour” alla Tonnara Florio di Palermo. In una fredda notte di gennaio 2003, La Sintesi sceglie di fermarsi e di attendere il giusto momento per il ritorno. Luglio 2023, 20 anni dopo, quel momento è arrivato!

La ristampa dell’album “L’eroe romantico” su vinile colorato è solo la prima di una serie di importanti novità e sorprese.