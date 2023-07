BARI - Attese al coperto e climatizzate per migliorare il comfort. È la novità dei Pronto Soccorso degli Ospedali di Molfetta e Monopoli, presidi che soprattutto nel periodo estivo registrano un marcato aumento degli accessi anche per via dei flussi turistici: nel complesso circa 50mila nel 2022 e quasi 26mila in questa prima parte del 2023. L’Area Tecnica e le Direzioni Mediche di Presidio della ASL Bari hanno lavorato negli ultimi mesi per un completo restyling degli spazi di attesa e accesso alle strutture con un evidente beneficio per i pazienti ma anche per gli operatori sanitari, i quali possono operare in ambienti più spaziosi, adeguati e confortevoli.

A Molfetta è stata realizzata un’area di arrivo e permanenza di 116 metri quadri, dotata di sale d’attesa e ambulatorio di osservazione completamente al coperto. La nuova struttura, pensata per superare le limitazioni dettate dagli spazi interni del Pronto Soccorso del “Don Tonino Bello”, è costituita da una struttura leggera in acciaio a copertura dell’area di attesa e di transito dei pazienti, con una cura particolare alle condizioni di confort ambientale. La chiusura parziale degli spazi con vetrate, infatti, consente la climatizzazione (con due unità interne) degli ambienti di attesa sia d’estate sia d’inverno. Presenti un’area servizi igienici (con quattro wc, di cui uno per disabili) e un passaggio coperto di comunicazione interno/esterno.

Spazi d’attesa al coperto e climatizzati, nella stagione estiva e in quella invernale, anche per l’utenza che accede al Pronto Soccorso e al Cup dell’Ospedale di Monopoli. L’intervento risulta particolarmente utile per il Pronto Soccorso, che registra un afflusso in crescita soprattutto in estate, quando tra luglio e agosto si sfiorano i 3mila ingressi mensili. L’intero padiglione di 111 metri è formato da strutture metalliche e si distingue in due aree: una di 74 metri quadri coperta, chiusa perimetralmente a vetrate e climatizzata e l’altra, di 37 metri quadri, dotata di copertura e alette frangisole per il riparo dai raggi solari. Completano l’intervento le sedute ed un arredamento essenziale ma funzionale. Gli spazi, articolati su un unico livello a piano terra, sono direttamente accessibili dalla strada interna del Presidio Ospedaliero. Questa zona del cortile, infine, presenta un percorso speciale, delimitato da barriere mobili, dedicato all’accesso dei mezzi di soccorso diretti al Pronto Soccorso.