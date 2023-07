MILANO - Dopo anni di silenzio, in cui nessuno sapeva cosa fosse successo a Mauro Repetto, per la prima volta il cantautore decide di raccontarsi in un libro.Esce il 19 settembre Non ho ucciso l’Uomo Ragno, il racconto mirabolante della vita dell’artista, scritto insieme a Massimo Cotto e già preordinabile su tutti gli store online.La vita di Mauro Repetto assomiglia più a un romanzo che a una biografia. Fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali, è stato cantante e co-autore delle più celebri hit del duo. Il successo clamoroso, arrivato quando era appena un ragazzo, è stato seguito poco dopo da crisi, panico, disorientamento, da considerazioni come “non è più il mio sogno”.La crisi fu talmente profonda che Repetto sparì da un giorno all’altro, lasciando a Max, suo amico e sodale, soltanto una frase ambigua che, col senno di poi, sarebbe stata decifrata per quel che era: un addio. Repetto abbandonò la musica, la popolarità e i tanti soldi che stavano arrivando per andarsene negli Stati Uniti, alla ricerca di altri sogni e di una modella vista una volta sola a una sfilata di moda. Negli anni seguenti nasce il mito, tutti si chiedono dove sia finito, che cosa faccia, se sia ancora vivo o se non abbia fatto la brutta fine dell’Uomo Ragno cantato nelle sue canzoni.«Molti pensano che io non esista, che sia una leggenda metropolitana.»Scritto a quattro mani insieme a Massimo Cotto, giornalista e scrittore esperto di biografie musicali, Non ho ucciso l’Uomo Ragno è un racconto che sconfina nell’incredibile, tra gangster e illusioni, pestaggi e briciole di Hollywood. Una storia che ci apre alle emozioni e ai pensieri di Mauro Repetto, aiutandoci a comprendere la sua decisione di diventare invisibile, anonimo, di non essere riconosciuto da nessuno. È la testimonianza del lungo viaggio alla ricerca di se stesso e della conquistata pace con il suo passato, che oggi gli fa dire in modo liberatorio che “non ha ucciso l’Uomo Ragno”, ma ha solo inseguito e raggiunto i suoi nuovi sogni.In occasione dell’uscita, Mauro Repetto e Massimo Cotto presenteranno il libro martedì 19 settembre, nella serata di apertura di IMAGinACTION, Festival Internazionale del Videoclip, al Teatro Comunale di Ferrara. Durante l’evento verranno proiettati i grandi video delle hit degli 883 e per la prima volta Mauro Repetto tornerà a esibirsi dal vivo.Un ringraziamento speciale per la realizzazione di questo progetto editoriale va a Stefano Salvati, regista che ha diretto tutti i videoclip degli 883, e alla produttrice Raffaella Tommasi.Mauro Repetto (Genova, 1968) è il co-fondatore del gruppo 883 e co-autore dei primi due album e di metà del terzo. È laureato in Lettere e ora è Event Executive per la Walt Disney Company a Parigi. Massimo Cotto (Asti, 1962) è voce radiofonica di Virgin Radio, giornalista e scrittore.Mauro Repetto e Massimo Cotto, Non ho ucciso l’Uomo Ragno, Mondadori, 168 pagine, 18 euro, in libreria dal 19 settembre 2023 e già preordinabile su tutti gli store online.