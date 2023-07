Bari, 2mila multe per abbandono dei rifiuti e deiezioni canine



La Polizia Locale ha anche effettuato 115 controlli sulla detenzione di animali domestici, con 21 contestazioni per la mancata raccolta delle deiezioni canine e 11 contestazioni per la mancata iscrizione all'anagrafe canina. Le operazioni mirate per contrastare il degrado ambientale continuano su tutto il territorio comunale di Bari, con la collaborazione di tutto il Corpo della Polizia Locale e degli operatori impegnati.

BARI - Sono state contestate 1440 violazioni per l'errato conferimento dei rifiuti e 110 violazioni per la mancata pulizia dei fondi durante i 312 servizi della Polizia Locale di Bari nell'ambito delle operazioni antidegrado. Sono state accertate e contestate 632 violazioni nel contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, e due persone sono state denunciate per l'attività illecita di gestione dei rifiuti e la realizzazione di una discarica abusiva.