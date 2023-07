Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere, come riferito da uno dei suoi quattro avvocati alla stampa dopo l'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Al termine dell'udienza, Zaki è stato portato via dall'aula attraverso la gabbia degli imputati, mentre la madre e la fidanzata gridavano all'esterno. Zaki tornerà in prigione durante tutto il procedimento necessario per presentare un'appello al governatore militare, chiedendo l'annullamento della sentenza o un nuovo processo. Questa informazione è stata comunicata da una fonte legale presente a Mansura e a conoscenza dello sviluppo del caso. Dopo 22 mesi di custodia cautelare in prigione, Zaki era stato rilasciato nel dicembre 2021.Considerando il periodo di custodia cautelare già scontato, l'avvocato Hazem Salah ha dichiarato che si tratta di un anno e due mesi di carcere.La principale avvocata di Patrick Zaki ha annunciato che presenteranno un ricorso contro la condanna a tre anni inflitta oggi al ricercatore e attivista egiziano. Chiederanno al governatore militare di annullare la sentenza o di ripetere il processo, come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy.