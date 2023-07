Non sono ancora note al momento le cause ma potrebbe essere riconducibile alle temperature molto elevate registrate in questi giorni.

BARI - Fiamme a ridosso della carreggiata sulla Ss16. L'incendio è divampato nei pressi del campo sportivo nel quartiere Japigia con il fumo che ha invaso la careggiata con ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.