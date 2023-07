BARI - Un imprenditore fasanese non avrebbe dichiarato al fisco ricavi per circa 4.5 milioni di euro ma è stato scoperto dalle Fiamme gialle. Il titolare dell’impresa che opera nel settore del commercio di prodotti per la casa è accusato di omessa presentazione della dichiarazione e di occultamento della documentazione contabile.Dalle verifiche fiscali, svolte per il periodo 2018-2021, i militari avrebbero accertato anche il mancato pagamento di Iva per 360mila euro. Oltre alla denuncia l’uomo è stato segnalato all’Agenzia delle entrate per i conseguenti recuperi a tassazione.