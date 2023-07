SANTERAMO IN COLLE - Con Delibera di Giunta Regionale n. 1788 del 05.12.2022 è stato approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia.Il documento programmatico declina, a livello regionale, la strategia nazionale per lo sviluppo rurale tenuto conto delle specificità dei territori e delle comunità rurali della Regione Puglia.Il CSR è frutto di un percorso partecipato, durante il quale le strutture regionali hanno sostenuto un confronto attivo su scala nazionale (con il Ministero, la Rete Rurale, le Regioni e le Province autonome) e, contemporaneamente e ne hanno condiviso la strategia con il partenariato socioeconomico di riferimento, anche alla luce del programma di governo regionale.Il confronto ha consentito di individuare 42 interventi, pianificati nell'ambito del PSN 2023-2027, attraverso i quali si intendono attuare le seguenti linee strategiche:Rafforzare la leadership pugliese nelle produzioni biologiche migliorare la competitività delle filiere regionali, in particolare tutelare ed ammodernare il comparto olivicolo e quello zootecnico migliorare le condizioni di produzione delle aziende agricole (suolo, acqua, infrastrutture rurali); - favorire gli investimenti innovativi promuovere il ricambio generazionale in agricoltura promuovere interventi di semplice attuazione favorire gli imprenditori che vivono prevalentemente di agricoltura (Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti) favorire gli investimenti che offrono maggiori prospettive occupazionali e le imprese garantiscono un lavoro agricolo di qualità favorire l’associazionismo e la cooperazione in maniera strutturata promuovere i regimi di qualità dei prodotti regionali sostenere le imprese che operano in aree con aree con svantaggi naturali L'attuazione degli interventi prevede, nel periodo di programmazione 2023-2027, una dotazione finanziaria pubblica complessiva di 1.205.795.514 euro.A margine dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2022 da parte dell’Assemblea soci del GAL, prende avvio un ciclo di consultazioni pubbliche, che si concluderanno ad Ottobre, finalizzate alla definizione della Proposta diStrategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027, che verrà candidata all’ “Avviso Pubblico per la Selezione delle proposte di SSL dei Gruppi di Azione Locale SRG06 Leader”, emanato dalla Regione Puglia (DGR 108/2023). Tale percorso di animazione territoriale e progettazione partecipata dal basso, “bottom up”, rappresenta uno strumento di facilitazione e di condivisione di idee e osservazioni finalizzate all’elaborazione del Piano di Azione (PdA) 2023-2027.Il programma degli incontri per il mese di Luglio è il seguente: Giovedì 20 luglio 2023: Comune di Santeramo in Colle ore 19:00 - Palazzo Marchesale Martedì 25 luglio 2023: Comune di Toritto ore 19:00 – Sala Consiliare Mercoledì 26 luglio 2023: Comune di Bitetto ore 19:00 – Sala Consiliare Il ciclo delle consultazioni negli altri Comuni del partenariato proseguirà nel mese di Settembre 2023.Il contributo della popolazione e degli stakeholder locali è di fondamentale importanza per la scelta dei due Ambiti Tematici (AT), intorno ai quali verteranno gli interventi attivati dalla SSL nel relativo PdA, atti al miglioramento della vivibilità nei Comuni del partenariato e alla creazione di nuove opportunità occupazionali.Compilando la scheda di partecipazione preposta presente sul sito, sarà possibile Indicare due Ambiti Tematici (AT), in ordine di priorità, sui quali si ritiene che l’Area Gal dovrà costruire la SSL e il relativo PdA nella Programmazione 2023-2027.