BARI - Un grave incidente a catena si è verificato ieri sulla strada statale 16 Adriatica a Bari, coinvolgendo cinque auto, due delle quali sono andate a fuoco. La collisione ha provocato la chiusura della carreggiata in direzione nord, mentre la carreggiata in direzione sud è stata riaperta, ma solo su una corsia di marcia. Fortunatamente, i soccorritori non hanno trovato feriti che necessitassero di cure mediche.L'incidente a catena ha coinvolto cinque auto, creando una situazione di pericolo e paura per chi si trovava sulla strada. A seguito della collisione, due veicoli hanno preso fuoco, aggiungendo ulteriore drammaticità alla scena. I soccorritori sono stati prontamente inviati sul posto per gestire l'emergenza e prevenire ulteriori danni.Nonostante la gravità dell'incidente e il rogo delle auto, i soccorritori hanno avuto la fortuna di non trovare feriti gravi che necessitassero di cure mediche. Questo aspetto positivo è stato un sollievo per tutti coloro coinvolti nell'incidente e per i soccorritori che hanno risposto prontamente all'emergenza.Dopo aver gestito l'incidente e domato le fiamme, le autorità hanno potuto riaprire parzialmente la carreggiata in direzione sud, consentendo il transito del traffico su una corsia di marcia. Questa riapertura parziale ha aiutato a ripristinare il flusso veicolare nella zona, ma comunque ha richiesto particolare attenzione e cautela da parte degli automobilisti.