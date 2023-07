CEGLIE MESSAPICA - Una tragica vicenda ha colpito Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 94 anni, Arcangelo Sisto, è morto mentre tentava di spegnere un incendio che aveva avvolto il terreno di sua proprietà. Gli incendi di sterpaglie e alberi da frutto avevano divampato nella contrada Penusiello, al confine con la provincia di Taranto. La scoperta del corpo dell'uomo è stata fatta dai vigili del fuoco che erano intervenuti nella zona, e ora l'autorità giudiziaria sta conducendo indagini per comprendere le cause dell'accaduto.Arcangelo Sisto, un uomo di 94 anni, ha perso la vita mentre tentava disperatamente di spegnere un incendio sul suo terreno di proprietà. L'anziano si è trovato a fronteggiare il fuoco che aveva avvolto le sterpaglie e gli alberi da frutto nella contrada Penusiello, zona limitrofa alla provincia di Taranto. La sua scomparsa è stata scoperta dai vigili del fuoco, che erano intervenuti per combattere l'incendio.Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Arcangelo Sisto, e immediatamente sono stati avvertiti i carabinieri e il medico legale per avviare le indagini. Le circostanze dell'incidente sono al centro delle indagini, e la salma dell'uomo è stata restituita alla sua famiglia su disposizione dell'autorità giudiziaria.Gli incendi di sterpaglie e vegetazione sono una delle emergenze ambientali che colpiscono l'Italia in particolare durante l'estate. Le condizioni di siccità e l'aumento delle temperature contribuiscono alla rapida propagazione del fuoco, mettendo a rischio le vite umane e l'ambiente circostante.: La morte di Arcangelo Sisto a causa dell'incendio sul suo terreno rappresenta una tragedia che ha scosso la comunità di Ceglie Messapica. Questo incidente sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza sulla prevenzione degli incendi e sottolinea l'importanza del lavoro dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine nel fronteggiare queste situazioni di emergenza. Le indagini in corso aiuteranno a comprendere le cause di questo tragico evento e potranno servire per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sicurezza e alla protezione delle proprietà e delle vite umane in situazioni di incendi.