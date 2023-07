BARI - Gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato, nella zona del lungomare a Sud di Bari, circa 200 bevande (birre e altre bibite in lattina), 800 pezzi tra scarpe e abbigliamento, accessori di telefonia, cover e occhiali con griffe contraffatte, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla vendita abusiva sulle aree demaniali. Sequestrati anche ad un venditore abusivo su strada 18 pezzi di formaggio a pasta filante, privi di indicazioni sulla tracciabilità, per un totale di 15 chili di prodotto. Sequestrati anche 200 ricci di mare detenuti per la vendita abusiva sul litorale cittadino: l’uomo, alla vista degli agenti, si è dileguato mentre gli echinodermi sequestrati sono stati distrutti dopo il sequestro amministrativo.I venditori sono stati multati per violazioni alla legge regionale sul Commercio che prevede una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 5000 euro, la merce e i mezzi utilizzati per svolgere l’attività abusiva sono stati confiscati. Applicate anche sanzioni per le violazioni in materia igienico sanitaria. Nell’ambito dei controlli estesi alle aree portuali ed aeroportuali, sono stati sanzionati anche 3 conducenti sorpresi ad esercitare abusivamente servizio di noleggio con conducente senza autorizzazione: oltre la sanzione pecuniaria da 173 euro a 694 euro, è prevista la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi.