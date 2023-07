(Foto ufficio stampa Discovery)

MILANO - Domenica 15 ottobre 2023 arriva sul NOVE la 21a edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, che da vent’anni, con grande successo anche internazionale, racconta con autorevolezza la contemporaneità attraverso esclusive interviste a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo, e momenti di puro intrattenimento e comicità.

A fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana e protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana. Con il suo inconfondibile stile comico e irriverente, Luciana proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente. Ad introdurre come di consueto le grandi interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerback.

Novità della prima edizione del programma targata NOVE è il nuovo spazio “Che tempo che farà” che coinvolgerà, a partire dalle ore 19.30, Nino Frassica, Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio approda su NOVE dopo venti straordinarie edizioni: quasi 5.000 ospiti in oltre 1.300 puntate, nelle quali si è accreditato come il talk show più internazionale della tv italiana, che ha portato alla platea del servizio pubblico interviste epocali che hanno fatto la storia della televisione, prima tra tutte la storica conversazione con Sua Santità Papa Francesco, oltre a decine di eccellenze internazionali che negli anni sono state protagoniste di interviste esclusive, tra cui la prima intervista tv rilasciata in Italia da Barack Obama, Michail Gorbačëv, Emmanuel Macron, Tony Blair, Al Gore, Condoleezza Rice, la Presidente della BCE Christine Lagarde, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e tanti volti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’imprenditoria tra cui Lady Gaga, Bill Gates, Pelè, Maradona, Greta Thunberg, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Woody Allen, Tom Hanks e molti altri.

Negli anni “Che Tempo Che Fa” si è imposto spesso come il programma più social della tv italiana, risultando costantemente il programma più commentato della domenica sera e registrando performance eccellenti anche durante i mesi estivi. Solo nell’ultima stagione si sono registrate 55 milioni di interazioni totali e 400 milioni di visualizzazioni su Facebook e TikTok.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.