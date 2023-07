MILANO - Secondo l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), nell'incendio scoppiato nella Rsa “Casa per Coniugi” a Milano, in via dei Cinquecento, attorno alle 1:20 di questa notte, sono morte sul posto sei persone. Il personale della struttura è intervenuto in soccorso delle persone coinvolte. Oltre ai 6 decessi constatati sul posto, sono state ospedalizzate 81 persone, distribuite in 15 diversi pronto soccorso delle strutture ospedaliere di Milano e hinterland. Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, ma nessun paziente risulta ustionato.In particolare due pazienti sono stati ospedalizzati in codice Rosso, uno al Policlinico e uno al San Raffaele; 14 pazienti sono stati ospedalizzati in codice Giallo e 65 pazienti in codice Verde. L’intervento di soccorso sanitario è stato effettuato da Areu con 15 ambulanze, 3 automediche e 2 mezzi di coordinamento. Sono anche intervenuto i vigili del fuoco, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile.Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto un sopralluogo sul posto insieme all’assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli.