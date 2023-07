BARI - Gli agenti della Questura di Bari hanno tratto in arresto nel borgo antico del capoluogo un soggetto di 35 anni, con precedenti penali, ritenuto responsabile, accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, dei reati di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento per armi comuni da sparo.In particolare, nelle scorse giornate, gli agenti della Squadra Mobile di Bari sono stati impegnati in specifici servizi volti al contrasto della diffusione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel borgo antico di Bari. A seguito delle predette attività, è’ stata individuata una casa, nella disponibilità di un individuo con precedenti per droga, utilizzata quale deposito dello stupefacente destinato allo spaccio al minuto per le strade di Bari vecchia.L’intervento mirato degli uomini della Polizia di Stato ha consentito di rinvenire, all’interno dell’appartamento, 7,6 kg. di marijuana, 350 gr. di cocaina in dosi e 400 gr. di hashish, oltre al materiale utile per il confezionamento della droga destinata allo spaccio. Sono state sequestrate, inoltre, 248 cartucce di vario calibro e la somma contante di 3.300 euro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la locale casa Circondariale di Bari, a diposizione dell’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si terrà il giudizio di convalida ed il confronto con la difesa degli indagato, la cui eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede processuale, nel contradditorio delle parti.