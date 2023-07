Taranto, agente penitenziario trovato agonizzante in auto: al via inchiesta Procura





Non è chiaro il motivo per cui il 58enne, dopo il lavoro, si sia recato a Ginosa anziché tornare a Amendolara dove vive, senza avvisare la moglie. La Polizia stradale ha trovato l'auto accanto al guardrail con l'uomo a bordo in condizioni critiche e ha sequestrato la pistola di ordinanza rinvenuta sul luogo. I familiari hanno richiesto l'autopsia per comprendere le cause del decesso e fare chiarezza sulla situazione.

TARANTO - Un 58enne agente penitenziario di Amendolara, Domenico Fasano, è stato trovato agonizzante all'interno della sua Opel Astra a Ginosa, nel tarantino, la notte tra giovedì e venerdì scorsi. Nonostante sia stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, purtroppo è deceduto. La procura di Taranto sta indagando sulla morte e, inizialmente, si pensa che sia sopraggiunta a causa di un malore.