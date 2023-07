BARI - Ancora aggressioni negli ospedali pugliesi. La direzione dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari esprime la sua più ferma condanna per l'aggressione subita da un vigilante al varco di accesso del parcheggio dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari.La Polizia ha prontamente messo in stato di fermo l'aggressore, diretto in visita a un paziente all'interno dell'ospedale.L’operatore fiduciario del servizio di vigilanza, è stato portato subito in pronto soccorso, e gli sono state riscontrate lesioni e la frattura del setto nasale.“Desidero esprimere la mia vicinanza e sostegno a Emanuele, che ormai prossimo alla pensione, ha dovuto subire questa violenta e ingiustificata aggressione. È inaccettabile che un luogo dedicato alla cura dei bambini sia trasformato in un contesto di violenza. Continueremo a fare tutto il necessario per mantenere un ambiente sicuro e rispettoso. La sicurezza di tutti gli operatori all’interno dell’ospedale è fondamentale”, conclude il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Giovanni Migliore.