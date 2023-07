- A distanza di un anno dalle elezioni amministrative a San Ferdinando di Puglia, abbiamo chiesto al presidente del consiglio comunale Andrea Patruno un resoconto parziale sull’attività ammininistrativa della giunta Camporeale ed il peso delle liste civiche ormai abituali nei governi cittadini, soprattutto nella provincia della Bat.Quando sono stato eletto alla Presidenza del Consiglio Comunale ebbi modo di dire che la cosa mi riempiva di orgoglio e di soddisfazione. In primo luogo perché ritornavo in Consiglio dopo ben 25 anni, durante i quali non avevo mai smesso il mio attivismo e la militanza politica. Tuttavia, mi sono dovuto subito rendere conto che la forma e la sostanza dell’agire politico in Consiglio era profondamente mutata eppure ho testardamente inseguito una necessità: ampliare gli spazi della partecipazione, allargare le maglie della discussione politica, riportare la discussione fra le persone, per coinvolgerli nelle scelte politiche fondamentali, al di fuori delle logiche proprie di una competizione elettorale. Per questo mi sono impegnato ad attivare le Commissioni Consiliari, nella inedita condizione politica di 4 gruppi consiliari di cui tre di minoranza, per il Comune di San Ferdinando di Puglia, e per farle diventare luogo privilegiato di analisi del provvedimento amministrativo sottoposto alla valutazione del Consiglio. Il riconoscimento dei diritti della maggioranza e di quelli di tutte le minoranze mi ha condotto al principio del voto plurimo, anch’esso inedito per il nostro Comune. Il consigliere di maggioranza aveva il diritto di esprimere il peso specifico di maggioranza, come le minoranze, tutte le minoranze, avevano il diritto di rappresentanza e di tribuna in tutte le commissioni. Purtroppo non è bastato, perché le commissioni hanno lavorato poco e male e quel circuito di formazione delle decisioni si è frantumato nel gioco delle convenienze a rimandare alle sedute di Consiglio la discussione di merito. Anche le dimissioni di Salvatore Puttilli che pure aveva condiviso questo percorso non hanno facilitato il compito. Spero che nel tempo a venire si possa rimediare e possa davvero attivarsi un circuito virtuoso che fin qui è mancato. Quindi se posso dire sono parzialmente insoddisfatto. Per non tacere delle difficoltà a gestire un’aula abbandonata con il Covid e con impianti fatiscenti, impossibilitati a trasmettere lo streaming delle sedute. Su questo è in atto un percorso che prevede la dotazione di supporti informatici ai consiglieri, la gestione digitalizzata delle sedute da trasmettere in streaming e l’impegno ad una sede più consona, anche se più piccola; con l’auspicio che si possa ridare smalto e dignità ai Consiglieri Comunali e riattivare quel circuito di partecipazione che ritengo necessario oltre che coerente con gli impegni assunti in campagna elettorale.La Sindaca e la Giunta municipale hanno operato in uno stato di necessità e di emergenza continua, la macchina amministrativa era allo stremo per effetto dei tanti pensionamenti e nessuna nuova assunzione, senza dimenticare la vera e propria mannaia del riconoscimento di debiti fuori bilancio per 1,4 milioni di euro che ha prosciugato il bilancio comunale. Su questo fronte è stato fatto tutto quanto era necessario per consentire alla Giunta l’agibilità necessaria ad operare. Per non dire delle emergenze di edilizia scolastica, di celerità nei tempi ristretti per accedere a misure di finanziamento del PNRR, della situazione di obiettivo disagio per i servizi di front office del Comune (anagrafe, tributi, polizia urbana, servizi cimiteriali, suap, edilizia privata). Ragionamento a parte merita la gestione di due importanti servizi come quello della pubblica illuminazione e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ci vuole un tempo più lungo per valutare l’operato di un’amministrazione, perché i famosi cento giorni sono solo utili alla propaganda dei social. Giudizio positivo sul contingente e prudente sul medio periodo; Arianna Camporeale sindaca ha un carico di responsabilità importanti che le competono, sia per la complessità dell’agire amministrativo che per il primo bilancio di previsione dell’Amministrazione, appena approvato. In ogni caso sono fiducioso che si possa fare di più e meglio e ci possa essere un cambio di passo, senza essere travolti dall’emergenza continua che purtroppo non manca.Non è un bene che i Partiti, tutti i Partiti, si siano defilati nella competizione elettorale scorsa. È il risultato di una responsabilità diffusa, ma anche chiaramente identificabile, perché l’impegno politico di ciascuno era storicamente riconoscibile e riconosciuto. Certo i partiti non possono essere pensati e gestiti come cosa personale, hanno obblighi costituzionali precisi, dettati dall’art. 49 della Costituzione, purché si impegnino a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e locale, aggiungo io. Le civiche sono importanti, ma non possono sostituirsi ai partiti. Hanno svolto un ruolo importante nell’affermazione sia del primo che del secondo mandato di Michele Emiliano, ma io credo all’impegno prima di tutto nei partiti, che vanno riformati e rinnovati perché sono fondamentali nel processo democratico di ogni comunità. Ma questo apre il tema sullo stato della democrazia, che rimando ad una prossima conversazione, non prima di aver segnalato la lettura di due contributi, quello di Luciano Violante, La democrazia non è gratis. I costi per restare liberi, di Marsilio editore, che ci suggerisce di rinunciare alle nostre aspirazioni individuali per ambire ad una democrazia più salda. Ed il testo curato da Giuliano Amato, La democrazia del XXI secolo. Riflessioni sui temi di Alfredo Reichlin, Treccani Editore, che si propone di sollecitare domande e risposte su temi globali che non appartengono solo alla sinistra. E questi non sono temi per filosofi, ma riguardano tanti consiglieri comunali ed amministratori e tutti noi, in quanto cittadini ed elettori.