Barletta: nascondono in un istituto scolastico 100g di Marijuana, arrestati





BARLETTA - I pusher hanno scelto il più classico dei nascondigli: un’aiuola. Fin qui nulla di straordinario, se non fosse che il giardino in questione appartiene a un istituto scolastico, uno di quelli finiti nei controlli eseguiti dalla Polizia di Stato.

In particolare i poliziotti durante i servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di edifici scolastici, disposti dalla Questura, avendo notato movimenti sospetti, hanno trovato, in un’aiuola oltre 100g di marijuana, poi sequestri. Le indagini proseguono per risalire all’identità di chi ha nascosto la sostanza stupefacente.