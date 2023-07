BARLETTA - Grave incidente sulla A14 nei pressi di Canne della Battaglia a Barletta dove quattro persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto si è schiantata contro un ulivo. Per estrarre dall'abitacolo i quattro, tutti dello stesso nucleo familiare, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta.Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 provenienti da Andria, Canosa di Puglia e Barletta. Uno dei quattro feriti, una donna anziana, è stato trasportato all'ospedale Bonomo di Andria in codice rosso per trauma cranico concussivo con perdita di conoscenza; gli altri tre, classificati con codice giallo, sono stati portati negli ospedali di Andria e Barletta.Nessuno di loro è in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, la famiglia è tornata da Genova dove ha assistito alla cerimonia di giuramento di un parente, allievo della Marina Militare.