Mascolo lascerà l’Happy Casa dopo una sola stagione. Il cestista ha contribuito in questa stagione in modo determinante alla salvezza e alla qualificazione ai Play Off Scudetto. Il presidente della squadra biancazzurra Marino dovrà attivarsi presto sul mercato per sostituirlo in modo adeguato.

- In A/1 di basket nell’ Happy Casa Brindisi Bruno Mascolo 27 anni ha rescisso il contratto. Il vincolo sarebbe scaduto il 30 Giugno 2024. Il cestista è libero di trasferirsi in una nuova squadra per la prossima stagione. Nel contratto firmato a Luglio 2022, era prevista una clausola di rescissione che è stata attuata con il consenso della società pugliese e del giocatore.