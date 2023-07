Ucraina: oggi Zelensky incontra Erdogan per discutere accordo sul grano

ISTANBUL - Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Istanbul, alla vigilia del 500° giorno dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'avvicinarsi di un vertice cruciale della NATO. "Abbiamo bisogno di onestà nelle nostre relazioni" con l'Alleanza Atlantica, ha detto Zelensky alla stampa a Praga, insieme al presidente ceco Petr Pavel. È ora di dimostrare "il coraggio e la forza di questa alleanza", ha aggiunto.Durante questa prima visita in Turchia del capo di Stato ucraino dal febbraio 2022, Zelensky ed Erdogan discuteranno in particolare, secondo il quotidiano filogovernativo Sabah, dell'accordo sulle esportazioni di grano ucraino raggiunto nel luglio 2022 sotto l'egida delle Nazioni Unite e Turchia, che la Russia non vede “alcun motivo” di prorogare quando scadrà il 17 luglio.Mosca lamenta da diversi mesi gli ostacoli a un altro accordo – bilaterale – firmato lo scorso luglio con l'Onu sulle esportazioni di fertilizzanti. Il viaggio arriva anche quattro giorni prima dell'inizio del vertice annuale della Nato a Vilnius l'11 e 12 luglio, durante il quale i leader dell'Alleanza atlantica sperano di convincere Ankara a togliere il veto all'adesione della Svezia.