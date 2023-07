FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce Primavera ha acquistato l’attaccante Lorenzo Sangiorgio 19 anni a titolo definitivo dal Gozzano, una squadra di Serie D. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Il calciatore ha dichiarato: “Sono molto contento di essere in Puglia. In questa stagione ho avuto molti problemi fisici. Ora sono guarito. Ho già iniziato gli allenamenti. Voglio dare il mio contributo per raggiungere obiettivi importanti”. Il tecnico Federico Coppitelli potrà contare su un giocatore di grande talento.