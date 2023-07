Basket, i convocati dell'Italia per i Mondiali

FRANCESCO LOIACONO - Il tecnico dell’ Italia Gianmarco Pozzecco ha convocato 16 giocatori per i Mondiali di basket che si giocheranno in Filippine, nel Giappone e in Indonesia dal 24 Agosto al 10 Settembre. Sono Marco Spissu del Venezia, Niccolò Mannion del Baskonia. Stefano Tonut e Nicolò Melli dell’ Armani Milano.

Simone Fontecchio dell’ Utah Jazz, Giampaolo Ricci dell’ Armani Milano. Matteo Spagnolo del Real Madrid, Guglielmo Caruso dell’ Armani Milano. Achille Polonara della Virtus Bologna, Mouhamet Diouf del Rio Breogran. Riccardo Visconti del Pesaro, Luca Severini del Tortona. Gabriele Procida dell’ Alba Berlino, Tomas Woldetensae del Varese. Alessandro Pajola e Luigi Datome dell’ Armani Milano.