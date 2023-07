Nella sua carriera di cestista è stato nel Portsmouth, nei Brooklyn Nets nel Ludwigsburg e nel Nanterre. Il General Manager della squadra pugliese Tullio Marino ha dichiarato: “ Senglin è un giocatore che seguivamo da tempo. Siamo contenti del suo arrivo”.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato a titolo definitivo l’americano Jeremy Senglin 28 anni dal Reggio Emilia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. In questa stagione in 15 partite ha avuto una media di 8,5 punti e una percentuale di realizzazione del 46% nelle conclusioni da 2 punti e del 45% nelle triple.