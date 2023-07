Per il venticinquenne Rublev quattordicesimo torneo ATP vinto nella sua carriera. Il russo è il numero 7 al mondo nella Classifica ATP. Il norvegese è quarto. Per Rublev quinto successo in sette incontri giocati finora contro Ruud. Il norvegese ha vinto col russo solo le due partite disputate alle ATP Finals di Torino a Novembre del 2022.

Il russo Andrey Rublev vince il torneo sulla terra rossa ATP 250 di Bastad in Svezia. Prevale in finale 7-6 6-0 in un’ ora e 30 minuti col norvegese Casper Ruud. Secondo titolo del 2023 per il russo dopo il Master 1000 di Montecarlo.