via Happy Casa Brindisi fb





Il giocatore ha preferito andare in Veneto. Mezzanotte in questa stagione è stato determinante sia per la salvezza dell’ Happy Casa che per la qualificazione ai Play Off Scudetto. Il direttore sportivo dei brindisini De Rycke dovrà attivarsi presto per sostituirlo bene nella prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha ceduto Andrea Mezzanotte 25 anni al Treviso. Il cestista ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Il contratto con la squadra pugliese era scaduto il 30 Giugno. Non è stato rinnovato nonostante la proposta economica del presidente Marino era abbastanza valida dal punto di vista economico.