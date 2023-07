Poi partirà Domenica 16 Luglio per il ritiro che si svolgerà dal 17 al 30 di questo mese a Folgaria in provincia di Trento. Il giocatore da Agosto 2022 al 4 Giugno 2023 ha disputato 17 gare in Serie A con la squadra salentina. Il suo contributo sarà determinante per raggiungere l’obiettivo della salvezza.

- Il centrocampista marocchino Youssef Maleh 24 anni continuerà a giocare nel Lecce anche nella prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il calciatore ha rinunciato alle vacanze dopo gli impegni con la sua Nazionale. Sarà in Puglia Mercoledì 12 Luglio. Si allenerà per farsi trovare in buone condizioni fisiche.