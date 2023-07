BITONTO – Sono stati 25, a Bitonto, i partecipanti al Corso per assaggiatori di olii vergini e extravergini (REG UE 2021/2115 P.O OCM Olio anno 2023) organizzato dalla OP Oliveti Terra di Bari. Tutti hanno brillantemente conseguito l’Attestato di idoneità fisiologica all’assaggio e, nel 2024, avranno la possibilità di perfezionare il proprio percorso conseguendo l’Attestato di secondo livello, indispensabile per l’iscrizione all’Albo nazionale degli assaggiatori ufficiali. Hanno preso parte a cinque giorni di corso, con 25 ore complessive di lezione che si sono svolte nella sede di Oliveti Terra di Bari, in via Ammiraglio Vacca.“Il bilancio di questa esperienza è molto positivo”, ha dichiarato Alessandra Naglieri, tutor del Corso. “Hanno partecipato persone di tutte le età, con una presenza molto numerosa di donne. In continuità con quanto era già avvenuto a Ruvo di Puglia e Corato, abbiamo constatato un interesse crescente e specifico per una tipologia di prodotto, quella degli olii vergini ed extravergini, che presenza una straordinaria varietà e ricchezza di elementi, oltre a rappresentare la storia, il presente e il futuro di questo territorio e più in generale della Puglia”. I corsisti hanno dimostrato un grande interesse per tutte le diverse tematiche ed esperienze legate all’olio, in particolare per la composizione chimica di questo eccezionale alimento che è base e colonna della Dieta Mediterranea.Durante le 25 ore di lezioni hanno affrontato e appreso nozioni di agronomia, tecniche per la trasformazione, le caratteristiche sensoriali dell’olio, i pregi e difetti di ciascuna diversa tipologia di prodotto. Una parte importante del Corso per assaggiatori, inoltre, è stata incentrata sugli aspetti riguardanti la composizione chimica, i valori nutrizionali, regole e metodologie di marketing ed etichettatura, fino alle normative e ai metodi di controllo che governano una delle bandiere del made in Italy.Il team dei docenti che hanno guidato i corsisti alla scoperta dell’oro verde di Puglia è composto da Nicola Perrucci, Capo Panel del corso e responsabile; Maurizio Cariello, Aspetti Chimici e Nutrizionali; Roberto Summo, Agronomo; Franco Priore, Esperto Assaggiatore e Valentina Cardone, Avvocato esperto di etichettatura. Sono gli stessi docenti che, dal 17 al 21 luglio, terranno a Terlizzi lo stesso Corso per assaggiatori di olii vergini e extravergini. Per informazioni e iscrizioni, ci si può rivolgere al recapito telefonico della Segreteria Organizzativa, il 340.6298100, e consultare la pagina https://www.facebook.com/otbbari/.