BITONTO - Giovedì 6 luglio 2023 alle ore 10.30, nella Sala Giunta del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, sarà presentata alla stampa la XX edizione del Bitonto Opera Festival.Sei gli appuntamenti, in programma dall’11 luglio all’11 agosto, per celebrare il ventennale della rassegna di musica lirica della città di Bitonto.Evento clou la messinscena de “La Traviata” di Giuseppe Verdi, la cui protagonista, Violetta, sarà presentata in chiave ironica dall’attore Antonio Stornaiolo in uno spettacolo inedito ed esclusivo.Alla conferenza stampa, a cui seguirà un rinfresco, interverranno:FRANCESCA PIETROFORTE | consigliera delegata alla Cultura della Città Metropolitana di BariFRANCESCO PAOLO RICCI | sindaco di BitontoANTONIO STORNAIOLO | attoreANDREA GARGIULO | direttore dell’Orchestra Musica in GiocoFABRIZIO SIGNORILE | violinista del Quartetto GershwinGRAZIANA ROMITA | presidentessa del Bitonto Opera FestivalCARLO ANTONIO DE LUCIA | direttore artistico del Bitonto Opera Festival