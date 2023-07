BITONTO – Via alla ventesima edizione del Bitonto Opera Festival. Domani, 11 luglio 2023, andrà in scena il primo spettacolo del ricco programma del ventennale della rassegna di musica lirica della città dell’olio.A partire dalle ore 18, sulla terrazza del Condominio solidale della Fondazione Giovanni XXIII onlus di Bitonto (via Manzoni, 45-47), il soprano Anna Lacassia e il tenore Giuseppe Maiorano, accompagnati al sax da Sergio Schiavone, intratterranno il pubblico con “L’Italia in musica”.Durante la serata, saranno eseguite alcuni dei brani più rappresentativi della canzone italiana e le arie più belle del nostro melodramma.Evento ad ingresso libero e gratuito.Il BOF proseguirà poi il 14 luglio alle ore 20 a Villa Jannuzzi di Mariotto con “Verdi in jazz”. Le più belle arie delle opere verdiane, riarrangiate in chiave jazz dal maestro Andrea Gargiulo, saranno eseguite da Cristina Lacirignola, voce e piccole percussioni, da Gargiulo al pianoforte e da Mino Lacirignola alla tromba e flicorno.Il 20 luglio alle ore 20 ci si sposterà invece in piazza Milite Ignoto nella frazione di Palombaio per “Musiche da film”. Protagonista della serata, a ingresso libero, il Quartetto d’archi Gershwin che proporrà un medley delle più belle colonne sonore.Evento imperdibile, poi, quello del 29 luglio alle ore 20. Sul palco, allestito all’esterno della Fondazione Giovanni XXIII di Bitonto, l’attore Antonio Stornaiolo racconterà la figura di Violetta, protagonista de “La Traviata”, con ironia, ma anche facendo riflettere il pubblico.Lo spettacolo inedito “Ti presento Violetta”, a ingresso su prenotazione, fungerà da “guida all’ascolto” dell’opera di Giuseppe Verdi, che il BOF proporrà il 6 agosto.Sul palco del chiostro dell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto, il Coro Opera Festival, diretto dal maestro Giuseppe Montanaro e un cast internazionale, selezionato nel corso delle audizioni, che proseguiranno anche il 15 luglio, e del master lirico (in programma il 15, 16 e 17 luglio) curato dal maestro Carlo Antonio De Lucia, direttore artistico del BOF.Ad accompagnare gli artisti, saranno i bambini e ragazzi dell’Orchestra giovanile sociale “MusicaInGioco”, di età compresa fra i 12 e i 19 anni, anche con diversa abilità, problematiche sociali e/o disturbi dell’apprendimento, coadiuvati da studenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.Già attiva la prevendita dei biglietti per assistere all’opera. Il ticket, di 10 euro, potrà essere acquistato dal lunedì al venerdì dal botteghino in via Pasculli, 11, a Bitonto, o online da Ticketone.La rassegna si concluderà poi l’11 agosto con “Cantando sotto le stelle”, spettacolo a ingresso gratuito. Dalle ore 18, presso la Fondazione Villa Giovanni XXIII si potrà viaggiare in musica, insieme alle voci di Giuseppe Maiorano e Anna Lacassia e al sax di Sergio Schiavone.Il Bitonto Opera Festival, inserito nella Rete dei Festival di Bitonto nel cartellone estivo Viviamo Bitonto, è organizzato da La Macina APS e Coro Lirico Città di Bitonto, con il patrocinio del Comune di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari e il supporto di Fondazione Giovanni XXIII e Bitonto C5 Femminile.