- Sarà il prossimo agosto il mese della “consacrazione” del poeta pugliese Cosimo Russo. Nel giorno del suo 51mo compleanno (Gagliano del Capo, 26 giugno 1972 – Tricase, 2017, struggente il ricordo della madre Luigina Paradiso su Facebook), la famiglia annuncia due eventi in progress che daranno grande visibilità alla sua poesia di cui, per altro, è sempre in corso la ricognizione degli inediti.A metà agosto sarà inaugurato e presentato al territorio il “Centro Studi per la Poesia Contemporanea Cosimo Russo”, che avrà come presidente la madre e come sede la casa natale del poeta (via Fratelli Ciardo), con l’affissione di un’epigafe che la segnala sul frontespizio. Nelle intenzioni della famiglia, ospiterà poeti, scrittori, filosofi, storici, registi da tutto il mondo che potranno presentare le loro opere.A fine agosto poi (il 31, nella deliziosa location di Casa Ciardo, nell’ampio cortile), altro evento. Il fratello Antonio, docente di Architettura a “La Sapienza” (Roma), avrà luogo un Convegno di Studi curato da Dipartimento di Beni culturali dell’Università degli Studi del Salento, Centro Studi per la Poesia Contemporanea “Cosimo Russo”, d’intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, l’Ordine della SS. Trinità e degli Schiav e il patrocinio e dell’Accademia Nazionale di San Luca.Titolo: “Finis Terrae: Paesaggio, Pittura e Poesia nel Capo di Leuca: l’opera di Vincenzo Ciardo e Cosimo Russo”. Moderatore: Antonio Caprarica, giornalista e scrittore, saluti istituzionali di Gianfranco Melcarne (sindaco di Gagliano del Capo), gli interventi di Padre Gino Buccarello (Ministro generale dell’Ordine della Sant.ma Trinità e degli Schiavi), Padre Pasquale Pizzuti (Parroco di Gagliano del Capo), Massimo Bray (Direttore generale Treccani), Francesca Riccio (Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto), Francesco Moschini (Docente di Storia dell’Architettura – Politecnico di Bari, Accademico nazionale di San Luca, Raffaele Casciaro (Direttore del Dipartimento di Beni Culturali - Università degli Studi del Salento), Luigina Paradiso (Centro Studi per la Poesia Contemporanea “Cosimo Russo”).