EXTRA BIT



3, 4, 5 LUGLIO



PIAZZA ALDO MORO



ORE 18.00 Attività di pittura collettiva con APPRODO URBANO di Maria Pierno SALA CASTELLO



ORE 18.00 BATTIAMO IL TEMPO mostra fotografica collettiva a cura di Rossella Mazzotta

BITRITTO - Lunedì 3 luglio alle ore 18:00 prenderà il via Bit Libri 2023 - Il futuro sostenibile. La manifestazione letteraria, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, si terrà a Bitritto il 3,4 e 5 luglio a partire dalle 18:00 in piazza Leone e nell’adiacente piazza Aldo Moro.Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Giulitto e dell’assessore alla cultura Sabino Paparella, il ricco programma di quest’anno vedrà alternarsi incontri con autori, presentazioni, tavole rotonde tematiche, una mostra fotografica, musica e attività di pittura collettiva.Tra gli illustri ospiti dell’edizione 2023 di Bit libri figurano il poeta e paesologo Franco Arminio, il filosofo Umberto Galimberti, la giornalista Enrica Simonetti, lo youtuber e prof di fisica più amato del web Vincenzo Schettini, lo scrittore e giornalista Giancarlo Visitilli e tanti altri.Interverranno inoltre l’assessora alla Cultura della città Metropolitana di Bari Ines Pierucci e il Rettore Università degli Studi di Bari Stefano Bronzini. Le serate saranno condotte dalla presentatrice Alina Liccione.BitLibri, diretto da Cristina Maremonti ed organizzato dal Centro Italiano Femminile in collaborazione con Libreria Libriamoci, Poesia in Azione e Presìdi del Libro, è patrocinato dal comune di Bitritto, dalla città Metropolitana di Bari, dalla Regione Puglia e dall’Università degli studi di Bari.Tutti gli eventi sono gratuiti; per quelli in programma in piazza Leone l’ingresso sarà permesso fino al raggiungimento della capienza della piazza.Bit libri è realizzato a cura di:Cristina Maremonti (Direzione artistica, Segreteria organizzativa)Margherita Diana (Segreteria organizzativa)Marcella Signorile (Segreteria organizzativa)Christian Bavaro (Segreteria organizzativa)Questo il programma completo dell’edizione 2023:LUNEDÌ 3 LUGLIOPIAZZA A. MORO18.00 – 19.00 Piccole presentazioni di libri con il camper LIBRI IN GIRO dell’Associazione Pugliese Editori:L’ISOLA DI GARY (Opera Indomita) Autori VariCANT’ARSI (Consulta libri e progetti) Margherita Diana dialoga con Lucia DiomedePIAZZA LEONE 19.00 INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL E SALUTO DELLE AUTORITA’AMBIENTE E SALUTE Filippo Anelli medico e presidente FNOMCeO19.30 PREMIAZIONE SCRITTORI BITRITTESI a cura della Pro Loco di Bitritto19.50 CONSEGNA TARGA IN RICORDO di Gianni Colajemma, attore e regista barese20.00 GIANCARLO VISITILLI: “UNA STORIA SBAGLIATA” LiberAria EdizioniPresenta: Mara Chiarelli, giornalista 20.30 VINCENZO SCHETTINI: “LA FISICA CHE CI PIACE”Interviene: Carmela Varchetta, docente 22.00 CHIUSURA SERATAMARTEDÌ 4 LUGLIOPIAZZA A. MORO18.00 – 19.00 Piccole presentazioni di libri con il camper LIBRI IN GIRO dell’Associazione Pugliese Editori:Giusy Carminucci “Geografie Emozionali” Francesco Serafino “Quello strano colpo del Romeo” Dina Ferorelli “L’ulivo, Sacro Graal della Vita” Claudio Basile “Storia di un pedonauta pugliese” Patrizia Rossini e Vincenzo Di Cillo “Life’s Art” Piero Meli “Amoreamaro”PIAZZA LEONE20.00 INES PIERUCCI – Assessore alla Cultura Città Metropolitana di Bari Stefano BRONZINI Magnifico Rettore20.15 TAVOLA ROTONDA “LE SOCIETA’ SOSTENIBILI E L’ECOLOGISMO PER UN MONDO PIU’ EQUO”VINCENZO COPPA Presidente Associazione “Laverdevia”NICOLETTA DENTICO, giornalista e scrittriceCARMINE NATALE, scrittoreALESSANDRO PELLEGATTA, scrittore21.00 SILVANA KUTHTZ: “Intermezzo per la specie umana”21.15 UMBERTO GALIMBERTI: “Restate fedeli alla terra”Interviene: Benedetta Saponaro, docente di Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari22.15 ELISA BARUCCHIERI, Direttrice artistica, fondatrice di ResExtensa Dance Company/Porta d’Oriente Centro Nazionale di Produzione della Danza, coreografa, danzatrice, attriceInterventi musicali al saxofono a cura di Anna Paola De BiaseMERCOLEDÌ 5 LUGLIOPIAZZA A. MORO18.00 – 20.00 – Piccole presentazioni di libri con il camper LIBRI IN GIROdell’Associazione Pugliese Editori:UNA BELLA FAMIGLIA di Teresa PetruzzelliL’ULTIMA TARANTATA di Pietro ZauliUNBOXING di Filippo CampobassoLE MATRIOSKE DELL’ANIMA NEI LABIRINTI DELLA DEA Rocco BerlocoLE GIRAVOLTE di Lorenzo AntonazzoL’ARTE IN ROSA. LE DONNE NELLA STORIA DELL’ARTE di Emanuele TriggianiPIAZZA LEONE20.00 - PRESENTAZIONE CONDOMINI LETTERARIIn collegamento dal Burkina Faso: Jean Baptiste Sanou UNA SPIRITUALITA’ INTEGRALE PER UN’ECOLOGIA INTEGRALE - TeriamikInterviene: Mariagraziella Belloli, docente e scrittriceConsegna targa a Paolo Lepore, direttore musicale e Presidente Ambiente Puglia20.30 PEDALANDO SU UN FILO D’ACCIAIO | Edizioni G.A. di e con Carlo Calcagni colonnello dell’Esercito e atleta paralimpico interviene Cristina Maremonti, presidente Cif Metropolitano Bari21.00 FRANCO ARMINIO: Sacro Minore – Einaudi Ed. Interviene Maria Laterza, Responsabile della storica casa editrice 22.00 Dialoghi sull’ambienteTUTTI PAZZI PER LA PUGLIA | Adda Editore di e con Enrica Simonetti, giornalista LA TERRA NUOVA IGIENE DEL MONDO con Vito Labarile, ideatore del progettoDonnapaolaInterventi musicali al saxofono a cura di Anna Paola De Biase