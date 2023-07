FRANCESCO LOIACONO - Il Benevento, il Brescia, il Perugia e la Spal hanno presentato la domanda per la riammissione in Serie B. A decidere sarà il Tar del Lazio il 2 Agosto. - Il Benevento, il Brescia, il Perugia e la Spal hanno presentato la domanda per la riammissione in Serie B. A decidere sarà il Tar del Lazio il 2 Agosto.





Ma mentre per i lombardi e gli umbri ci sono buone possibilità perché la Reggina e il Lecco sono state escluse dal Collegio di Garanzia del Coni, molto ridotte sono le speranze dei campani e degli emiliani. Infatti sarebbero ammessi solo se il Perugia e il Brescia non dovessero avere i requisiti richiesti per la cadetteria. Eventualità difficile, anche se sembra secondo la fonte Sportitalia, che lo Stadio "Curi" di Perugia abbia qualche problema per essere agibile per la B. Se le richieste saranno respinte, molto probabile un nuovo ricorso al Consiglio di Stato che si riunirà il 29 Agosto.