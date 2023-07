FASANO (BR) - Dal 29 luglio al 1 settembre 2023, la Masseria Torre Rossa di Pezze di Greco - Fasano (BR) sarà teatro di una Rassegna Musicale di altissimo livello pensata e voluta dal dott. Teobaldo Velletri patron della Masseria Storica Pugliese (una fra le più belle e antiche della zona), su consiglio del suo caro amico dott. Massimo Mariani, che ha scelto come suoi direttori artistici, specializzati nel campo del Jazz, il M° Larry Franco docente di Canto Jazz presso il conservatorio di Taranto e il M° Dee Dee Joy, titolata a pieni voti con menzioni speciali nel campo della didattica del canto Jazz. - Dal 29 luglio al 1 settembre 2023, la Masseria Torre Rossa di Pezze di Greco - Fasano (BR) sarà teatro di una Rassegna Musicale di altissimo livello pensata e voluta dal dott. Teobaldo Velletri patron della Masseria Storica Pugliese (una fra le più belle e antiche della zona), su consiglio del suo caro amico dott. Massimo Mariani, che ha scelto come suoi direttori artistici, specializzati nel campo del Jazz, il M° Larry Franco docente di Canto Jazz presso il conservatorio di Taranto e il M° Dee Dee Joy, titolata a pieni voti con menzioni speciali nel campo della didattica del canto Jazz.





Una scelta accurata del programma è stata pensata per avvicinare quanta più gente possibile al buon Jazz, quello classico, in stile Mainstream per intenderci, con l’inserimento in ogni evento, della componente vocale, che avvicina il pubblico più disparato, anche non avvezzo alle serate Jazz affinché Torrerossa Jazz Nights, faccia traspirare un atmosfera elegante, calda, avvolgente e raffinata, complice anche la straordinaria location della Masseria Storica Torre Rossa.

Primo appuntamento della rassegna con il botto… una intera Big Band da 18 musicisti (come quella con cui cantavano i grandi crooners del passato come Frank Sinatra, Tony Bennett, Bing Crosby, e i grandi crooners del presente come Michael Bublè, Peter Cincotti, Harry Cornick Jr.) messa su e guidata dal M° Attilio Troiano, polistrumentista e fine arrangiatore, che ha scelto come voce, quella di Walter Ricci, un giovane crooner Italiano, dalla voce morbida e swing che ricorda molto i toni di Frank Sinatra e di Michael Bublè. La Big Band sarà composta da musicisti professori d’orchestra provenienti dal Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Appuntamento quindi sabato 29 Luglio su un enorme palco posizionato sul un grande prato nella parte alta della Masseria con Attilio Troiano Big Band e Walter Ricci. Le formule pensate dalla Masseria per accogliere questo grande evento e per consentire a tutti di partecipare secondo le proprie preferenze, sono 3: una cena completa Vip, Una cena con tante portate di finger food, un ingresso con solo drink. Queste opzioni si potranno trovare nella sezione eventi del sito della Masseria Torre Rossa (www.masseriatorrerossa.it) o sui vari social che hanno mostrato grande interesse alla rassegna.

La seconda serata è prevista venerdì 4 agosto con un concerto a Lume di Jazz sotto il grande pergolato della Masseria. Le atmosfere di un pianoforte a coda e le due voci di Larry Franco e Dee Dee Joy con brani evergreens ovviamente intramontabili cantati in 5 lingue dal duo vocale, definito dalla stampa internazionale, il miglior duo di vocal Jazz in Europa.

La terza serata sarà il 10 Agosto, notte di San Lorenzo, per una serata intermette dedicata alle stelle ed alla luna. Protagonista insieme al M° Guido Di Leone, fine jazzista pugliese, sarà l’astrofisico e jazzista armonicista Angelo Adamo che durante il concerto con un programma di brani tutti dedicati alle stelle, si fermerà ad illustrare in maniera originale e competente le costellazioni e le stelle utilizzando un puntatore laser… con loro il contrabbassista Giulio Scianatico, e il batterista Fabio delle Foglie e la voce splendida di Francesca Leone. Anche per questo evento sono state previste 3 formule per accedere e per godere al meglio della serata.

Il quarto appuntamento sarà sabato 26 Agosto con un delizioso Omaggio A Ella Fitzgerald e Louis Armstrong in quartetto con la tromba di Alberto Di Leone per emulare il suono del grande Louis, al contrabbasso lo storico e sorridente Ilario De Marinis, colonna portante del Jazz Pugliese sulla scena da oltre 40 anni che ha suonato in passato con Chet Baker, Dizzie Gillespie, Tony Scott, Dusko Goikovic, Phil Woods e altri. Le due voci che ricorderanno Ella e Louis sono quelle di Dee Dee Joy e Larry Franco. La Location sarà un palco di fronte la Chiesetta della Masseria con tutto intorno degli stand con varie specialità pugliesi e vini doc. Una formula diversa da quella dei primi due concerti.

Il quinto ed ultimo appuntamento sarà venerdì 1 settembre con un altro elegante e raffinato concerto a Lume di Jazz - Piano Atmospheres sotto il pergolato della Masseria. Per info e prenotazioni: 080-9955364 329-1117949 www.masseriatorrerossa.it