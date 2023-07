Ma nel caso in cui non verrà soddisfatta la sua richiesta, diventerebbe inevitabile una nuova udienza davanti al Consiglio di Stato il 29 Agosto. Il presidente della Lega di B Mauro Balata sarebbe contrario a fare giocare il torneo con 21 squadre. Non è esclusa la possibilità, come ha dichiarato qualche settimana fa il presidente della Figc Gabriele Gravina, che l’inizio del campionato di Serie B possa essere rinviato dal 18 Agosto a Settembre.

- Il Collegio di Garanzia del Coni nella serata di Lunedì 17 Giugno ha accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco. Gli umbri sarebbero ripescati in B, i lombardi esclusi. Respinto il ricorso della Reggina che dovrà ripartire dalla D. A decidere sarà il Consiglio Federale il 28 Luglio. Ma la questione potrebbe non essere risolta nemmeno per quella data. Il Lecco se non sarà ammesso in cadetteria, farà ricorso al Tar del Lazio che si riunirà il 2 Agosto.