Respinto l’appello dei calabresi che non hanno pagato le ritenute Irpef e gli ultimi tre mesi di stipendio ai calciatori. Gli amaranto presenteranno presentare un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che si riunirà Giovedì 20 Luglio. Se la richiesta non sarà accolta, verrà ripescato in Serie B il Brescia che ha perso i Play Out contro il Cosenza.

- Il Lecco ammesso alla Serie B, la Reggina esclusa. Lo ha deciso oggi il Consiglio Federale. Accettato il ricorso dei lombardi, che erano stati esclusi dalla Covisoc perchè l’autorizzazione del Prefetto di Padova a giocare le gare interne all’ “Euganeo” era arrivata oltre il 20 Giugno.