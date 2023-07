BARI - L’estate 2023 entra nel vivo con la sesta edizione della Festa del Mare, la rassegna promossa dalla da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 - Asse VI azione 6.8 - “Palinsesto PP-TPP Puglia - Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con il Comune di Bari. La sesta edizione di Festa del Mare riunisce due concerti del Locus Festival,11 luglio e 1 settembre, la sesta edizione del Bari Piano Festival, dal 22 al 29 agosto, due concerti di Bari in Jazz, 27 luglio e 7 settembre e il Premio Nino Rota, 8 e 9 settembre.Lunedì 10 luglio, alle ore 11, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone, alla quale interverranno l’assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia Gianfranco Lopane, il sindaco Antonio Decaro, l’assessora comunale alle Culture e Turismo Ines Pierucci, la consigliera delegata alla Cultura della Regione Puglia Grazia Di Bari, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Paolo Ponzio, il direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale e gli organizzatori delle rassegne che compongono la “Festa del Mare”: Emanuele Arciuli per Bari Piano Festival, Gianluigi Trevisi per il Premio Nino Rota, Koblan Amissah per Bari in Jazz e Vincenzo Bellini di Bass Culture per il Locus Festival.